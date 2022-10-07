"الطرق والنقل" بالإسماعيلية تنفذ أعمال تأمين كوبري المستقبل والمنايف.. صور

قامت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بتنفيذ أعمال تأَمين لجانبى كوبرى المستقبل والمنايف على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بعد تلف أجزاء من الطبان الحامى للجانبين.

و أوضح مهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية أن أعمال تأمين جوانب كوبرى المستقبل والمنايف تأتى فى إطار حماية المواطنين وقائدى المركبات على الكوبرى وحفاظًا على أرواحهم.

وسبق وان أعلنت محافظة الإسماعيلية تنفيذ وتركيب 15 مطبا صناعيا مطابق للمواصفات القياسية فى مواقع مختلفة بشوارع المحافظة؛ لتأمين عبور المواطنين ومنع حوادث السير.

و أوضح اللواء هنرى إبراهيم معاون الوزير المحافظ والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى أن المحافظة مستمرة فى تركيب المطبات الصناعية بشوارع المدن والأحياء التى تم الانتهاء من رصفها وفقًا للمواصفات القياسية لإنشاء المطبات، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تطوير الشوارع والطرق، وتيسير الحركة المرورية للسيارات، وحرصًا على سلامة المواطنين وللحد من الحوادث المرورية.

وأوضح المهندس أحمد الشيمى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية إلى استخدام خامات شديدة التحمل تساهم فى الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية بالشوارع، ودهان تلك المطبات بألوان مميزة للعين؛ حتى يستطيع السائق ملاحظتها على الطريق بمسافة كافية للتهدئة، حفاظًا على سلامة المواطنين وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

مشيرًا أنه تم تركيب عدد من المطبات فى طريق السويس بداية من مستودع البوتاجاز على الطريق حتى منطقة الجمالين؛ مرورا بمناطق نفيشة وأبو بلح ونصر الله تلبية لطلبات المواطنين نظرًا لأن هذه المناطق بها كثافة سكانية ومدارس وتشهد تكرارًا للحوادث بها.