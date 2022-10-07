الصحة: ضبط وإعدام 16 طن حلوى وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 12 طن، و93 كيلوجرام من الحلوى والأغذية المتنوعة، و386 لتر عصائر ومشروبات، لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتي الخامس من شهر أكتوبر الجاري، ضمن الحملات الاستباقية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، على أماكن تصنيع وتخزين وبيع حلوى المولد النبوي الشريف، والمنشآت الغذائية المختلفة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات قامت بالمرور على 2473 مصنع حلوى ومنشأة غذائية، وتم سحب 3587 عينة من الحلوى والمواد الغذائية لفحصها بمعامل وزارة الصحة، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء وتصنيع وبيع الحلوى.

وأكد «عبدالغفار» أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى ضبط 4 أطنان، و844 كيلوجرام من الحلويات والأغذية المتنوعة، وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 1949 محضرًا لما تم رصده من مخالفات، إلى جانب إغلاق 253 منشأة تُدار بدون ترخيص، وتحتوي على مصادر تلوث .

وأشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرف على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى تكثيف الرقابة على مصانع وأماكن عرض حلوى المولد، والمنشأت الغذائية المختلفة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتناشد وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين، عدم شراء حلوى مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار حملات الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.