اليوم السابع
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الجمعة، 07 أكتوبر 2022 11:12 م
أكرم القصاص
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السعودية تُحبط 4 محاولات لتهريب أكثر من 750 ألف حبة كبتاجون

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 11:00 م
السعودية تُحبط 4 محاولات لتهريب أكثر من 750 ألف حبة كبتاجون الشرطة السعودية - أرشيفية
أ ش أ

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في منفذي الحديثة ومطار الملك خالد الدولي من إحباط 4 محاولات لتهريب 756 ألفا و212 حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الجمعة/ - أنه عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأةً بطرق مختلفة، حيث كشفت أنه في المحاولة الأولى عُثر على 171 ألفا و792 حبة، كانت مُخبأة في إرسالية "أثاث" وردت عبر مطار الملك خالد الدولي.

كما تمكنت الهيئة من إحباط محاولة أخرى تم فيها إخفاء 60 ألفا و500 حبة، كانت مُخبأة في مركبة محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة .

وأضافت الهيئة،أنها تمكنت أيضًا في المنفذ نفسه من إحباط محاولة تهريب 247 ألفا و670 حبة، كانت مُخبأة في أجزاء متفرقة لإحدى الشاحنات القادمة، وفي المحاولة الرابعة تم إحباط تهريب 276 ألفا و250 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة بطريقة التهريب السابقة.

وأوضحت الهيئة، أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

 


السعودية



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