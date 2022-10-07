اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 أكتوبر 2022 05:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تخصص 5.5 مليار جنيه لقطاع الأطباء كبدل لمخاطر المهنة

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 04:00 ص
الحكومة تخصص 5.5 مليار جنيه لقطاع الأطباء كبدل لمخاطر المهنة لجنة الخطة والموازنة - وزير المالية
كتبت هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خصصت الحكومة فى موازنة الدولة للعام المالى الحالي 2022/2023 نحو 5.5 مليار جنيه كبدل لمخاطر المهنة لقطاع الأطباء، وذلك ضمن المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة والتي بلغ إجماليها هذا العام نحو 128.1 مليار جنيه.

وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية، خصصت الحكومة نحو 11.5 مليار جنيه من إجمالي المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة هذا العام، للقطاع الطبي، لحماية الأطباء ووقايتهم جاء منها المبلغ المخصص لمخاطر المهنة المذكور عاليًا.

كما اشتملت مخصصات القطاع الطبي اعتمادات مالية بقيمة 83.7 مليون جنيه كبدل طبيعة عمل للأطباء، هذا بجانب ما يزيد عن 316.3 مليون جنيه، للتأمين ضد المرض والتأمين ضد إصابات العمل "تأمين صحى شامل"، بواقع 220.6 مليون جنيه للتأمين ضد المرض، ونحو 95.7 مليون للتأمين ضد إصابات العمل.

وطبقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة ارتفعت قيمة المخصصات المالية الموجهة لقطاع الأطباء هذا العام، مقارنة بالعام المالى السابق، والتي بلغت خلاله 10.3 مليار جنيه، مرتفعة لنحو 11.5 مليار جنيه في العام المالى الحالي بزيادة 1.2 مليار جنيه.


قطاع الصحة

القطاع الطبى

مجلس النواب

موازنة 2223

العام المالى الحالى

لجنة الخطة والموازنة

مخاطر المهنة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ195 ألفا و670 مواطنا بالمعهد القومى للسكر

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 09:24 ص

"الصحة" تكشف: مصر من الدول المنخفضة فى نسب الإصابة بالسرطان.. وتؤكد: لدينا 152 مصابًا لكل 100 ألف نسمة.. وتطبيق أحدث البرتوكولات العلاجية للمرضى.. والتوسع فى الكشف المبكر أبرز الإجراءات لمواجهة الأورام الخبيثة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 07:00 ص

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ205 آلاف مواطن الشهر الماضى

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:55 م

الصحة: فحص 3 ملايين و754 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:03 م

الصحة تحذر من عمليات الوشم وثقب الجلد: تنقل عدوى فيروس بى

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة