استمرار أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبرى الجيزة المعدنى بعد غلقه جزئيا

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة، اليوم الخميس، أعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية الخاصة بكوبري الجيزة المعدني دون تعطيل الحركة المرورية؛ لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وأعلى معدلات الأمن والسلامة بالكوبرى، استعدادا لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.

وشهد كوبرى الجزئى المعدني أعلى ميدان الجيزة، غلقا جزئى، منذ الساعة الواحدة صباح اليوم الخميس، وذلك في الاتجاه القادم من كوبري فيصل إلى المنزل المؤدي لشارع جامعة القاهرة بالحارة اليسري فقط، على أن يستمر الغلق لمدة 3 أيام، حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 8 / 10 / 2022.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور وتوفير السيولة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد، رئيس حي جنوب الجيزة ومديرية الطرق باتخاذ ما يلزم نحو متابعه تنفيذ الاعمال علي أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبري مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

كما وجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة للمرور بإتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع أى إعاقات مرورية.

وأوضح راشد، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة و بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.