اليوم السابع
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التضامن تستمر اليوم فى صرف معاشات أكتوبر من ماكينات الصراف الآلى

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 04:00 ص
التضامن تستمر اليوم فى صرف معاشات أكتوبر من ماكينات الصراف الآلى صرف المعاشات
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم، الجمعة فى صرف معاشات أكتوبر الحالى من ماكينات الصرف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

 

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط وإجراءات بشأن نظام المكافأة، ونص على أن يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولا من المادة 2 من هذا القانون، ويمول نظام المكافأة مما يأتى حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريا وحصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريا.

 

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فى باب تأمين المرض، ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، حيث تنص المادة 82 على أن تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.


التضامن

صرف معاشات أكتوبر

قانون التأمينات

زيادة المعاشات

طرق صرف المعاشات



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