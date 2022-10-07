الأزهر يحصد المركز الأول عربيًا في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة بتونس

كتب لؤى على

حصل الأزهر الشريف على المركز الأول على مستوى الوطن العربي في احتفال ختام فعاليات الأسبوع العربي للبرمجة، وذلك بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بالعاصمة التونسية.

وحصد الطالب أحمد أشرف محمد عبدالله، الطالب بمعهد "دراو" بنين الإعدادي بمنطقة أسوان الأزهرية، والأستاذة سناء محمد مصطفى يس السباعي، على الميدالية الذهبية والمركز الأول في النشاط غير الموصول بالحاسوب على مستوى العالم العربي.

وجدير بالذكر أن مصر قد حصدت أربع ميداليات على مستوى الوطن العربي؛ ميداليتان ذهب وواحدة فضية وواحدة برونزية؛ حيث تم تكريم الفائزين من وزير التربية والتعليم التونسي، الدكتور فتحي السلوتي، والدكتور محمد بن عمرو، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، بحضور السيد إيهاب فهمي، السفير المصري بدولة تونس، والدكتور أشرف العزازي المشرف العام على اللجنة الوطنية لليونسكو والألكسو والإسسكو، والدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية التعليمية بالأزهر الشريف ومدير مشروع الأسبوع العربي للبرمجة بالأزهر.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها طلاب الأزهر في هذه المسابقة الإقليمية المهمة، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في ضوء توجيهات فضيلته بضرورة مشاركة طلاب الأزهر في كافة المسابقات والأنشطة المحلية والإقليمية والعالمية.