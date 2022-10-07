الأرصاد: سحب على السواحل الشمالية الغربية وفرص أمطار فى شمال الوجه البحرى

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة المتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وتابعت: ومن المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة كما متوقع أن تمتد إلى مناطق من شمال الوجه البحرى .

ويشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد أيضا اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 40: 50 كم / س وارتفاع الأمواج من 2: 2.5 متر ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.