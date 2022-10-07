الأرصاد: أجواء خريفية رائعة وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط لـ 2.5 متر

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء خريفية ممتعة؛ مع استمرار نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط لليوم الثانى على التوالى مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 2.5:2 متر .

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ويسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، وتسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى 29 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 27 درجة مئوية، وشمال الصعيد 30 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 28 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد أيضا اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 40: 50 كم / س وارتفاع الأمواج من 2: 2.5 متر، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.