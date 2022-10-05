الأرصاد تستعرض طقس الويك إند وتحذر من ارتفاع أمواج البحر المتوسط

كتب محمود راغب

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع ، حيث البلاد تشهد انخفاض فى درجات الحرارة بسبب كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط وامتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التى تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس يقلل الاحساس بنسب الرطوبة فى الجو.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنه مع عطلة نهاية هذا الأسبوع هناك مزيد من الانخفاض فى درجات الحرارة و العظمى على القاهرة تصل 29 و 28 درجة لتصبح الأجواء مائلة للحرارة خلال فترات النهار مائلة.

وتابعت : مع وجود المنخفض الجوى فى طبقات الجو العليا يوجد فرص الأمطار اعتبارا من الخميس وحتى السبت، وتكون أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، مع اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 2: 2.5 متر .

وناشدت المتواجدين على السواحل بالبحر المتوسط والشواطئ توخى الحذر بسبب ارتفاع الأمواج ، ووجهت نصائح للمواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد يوميا خاصة وأننا فى فصل الخريف المعروف عنه التقلبات الجوية الحادة والسريعة .

و يشهد اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.