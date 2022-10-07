اعرف المنشأت الصحية بسوهاج المنفذة فى عهد الرئيس السيسي.. فى 10 معلومات

تعد منظومة الصحة واحدة من أهم المنظومات التى تلقى اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم المنظومة الطبية، تأتى استمرارًا لجهود القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية لدعم القطاع الصحى للارتقاء بصحة المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم.

ومحافظة سوهاج واحدة من المحافظات التى حظيت كبير من قبل الرئيس السيسى وهذا الأمر وضح جليا من خلال المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس السيسى من أجل الارتقاء بصحة المواطن، والتى سجلت نجاحًا كبيرًا بشهادة الجميع.

وتزامنا مع المباردات الخاصة بصحة وسلامة المواطن يأتى جنبا إلى جنب تطوير أماكن تلقى الخدمة وإنشاء أماكن جديدة بالقرى والنجوع من أجل ضمان وصول الخدمات الصحية للمواطن فى المكان الذى يعيش فيه حيث تم إنشاء وتطوير العدد الأبنية الخاصة بالمنظومة الصحية فى محافظة سوهاج بتكلفه تجاوزت 350 مليون جنيه وكلها دخلت الخدمة وتقوم بإستقبال المواطنين فعليا تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.

1 - وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى العسيرات المركزى وتضم الوحده 8 ماكينات غسيل كلوى، بالإضافة إلى ماكينة طوارئ بتكلفة 1.5 مليون جنيه.

2 - لقد تم إنشاء مركز جراحات الكلى والمسالك البولية بجامعة سوهاج ويضم 75 سريرا لخدم أبناء سوهاج، وبتكلفة 150 مليون جنيه.

3 - تم إنشاء وحدة صحية بالمحافظة بتكلفة إنشائية قدرها 2،6 مليون جنيه، وتقدم تلك الوحدة خدمات طبية متميزة من تطعيمات وطب أسرة وصيدلية ومتابعة للحمل وإسعافات أولية.

4 - وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى المنشاة المركزى، بتكلفة إجمالية بلغت 500 ألف جنيه.

5 - إحلال وتجديد مستشفى الصحة النفسية بسوهاج بتكلفة إجمالية بلغت 70 مليون جنيه.

مساحة المستشفى تبلغ 6000 متر مربع، منها 2500 متر مربع مبانى، والباقى مساحات خضراء منها ملعب وحديقة، المستشفى مصممة على أحدث كود للمستشفيات الحديثة لتكون أكبر مستشفى للطب النفسى فى صعيد مصر، بطاقة استيعابية 74 سرير المستشفى تتكون من 3 أدوار قابلة للتوسع، وتوفر الخصوصية الشاملة لكل مريض، وبها 6 مطابخ، و2 مغسلة، و6 مصاعد كهربائية «اسانسير»، و8 وحدات متقدمة، وجناح نفسى أطفال، وجناح نفسى مسنين، ووحدة علاج بالعمل، وجهاز تنظيم إيقاع المخ، و16 غرفة استراحة، ومدرسة تمريض خاصة للذكور، ونقطة استراحة داخلى، وشبكة حريق، لافتا إلى أن المستشفى بها 8 عيادات خارجية لمختلف التخصصات ستقوم باستقبال المواطنين العاديين من غير المرضى النفسيين بالعيادات الخارجية.

6 - وحدة الغسيل الكلوى بقرية الشيخ مرزوق بمركز البلينا، بإجمالى تكلفة بلغت 5 مليون و100 ألف جنيه والتى تتكون من عنبرين يضمان 11 جهاز غسيل كلوى، ومحطة لمعالجة المياه، ومولد كهرباء

7 - وحدة طب الأسرة بقرية الكوامل بحرى بدائرة مركز سوهاج، بإجمالى تكاليف بلغت 7 مليون و300 ألف جنيه. الوحدة تم إنشاؤها وفقا لنموذج التأمين الصحى الشامل الجديد على مساحة 1650 متر مربع، وتتكون من طابق أرضى ودور أول علوى، ويحتوى الطابق الأرضى على «عيادة طب أسرة، وإسعافات أولية، وصالة إنتظار، وعيادة أسنان، وصيدلية، ومكتب صحة وتسجيل ملفات، وتعقيم، وفرز، ومعمل»، بينما يضم الطابق العلوى «معملا للدم، ومعملا للطفيليات، وعيادة طب أسرة، وقاعة تثقيف صحى، وسكن للتمريض، وسكن للأطباء»، لافتا إلى أن الوحدة تعمل بنظام النداء الآلى للمترددين عليها.

8 - وحدة طب الأسرة بقرية أم دومة بمركز طما الوحدة مقامه على مساحة 720 مترا، بتكلفة إنشائية 5 ملايين جنيه، لتخدم أكثر من 20 ألف مواطن بقرية أم دومة، والقرى المجاورة

9 - إفتتاح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى حميات سوهاج وذلك عقب وصول وتركيب جهاز الأشعة المقطعية 16 سلايس ماركة كانون بتكلفة 3 ملايين جنيه، ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفيات سوهاج على صعيد الأجهزة الطبية الحديثة، وفى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.

10 - مستشفى برديس مركز البلينا محافظة سوهاج بتكلفه 90 مليون جنيه على مساحة 1500 متر مربع.