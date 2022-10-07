إيلون ماسك يهاجم "تروث سوشيال" المملوكة لترامب: "غرفة صدى" للجمهوريين‏

كتبت نهال أبو السعود

انتقد إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا ومديرها التنفيذي، منصة التواصل الاجتماعي ‏تروث سوشيال المملوكة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووصفها بـ "غرفة ‏صدى" لحزب اليمين الجمهوري.‏

خلال مقابلة مع فاينانشيال تايمز تحدث ماسك عن أسبابه وراء تقديم عرض لشراء ‏Twitter‏ ، وهي صفقة كانت حتى الآن محفوفة بالدراما القانونية.‏

قال ماسك: "أنا لا أعمل على ‏Twitter‏ من أجل المال. ليس الأمر كما لو أنني أحاول شراء ‏بعض اليخوت ولا يمكنني تحمل تكلفتها أنا لا أملك أي قوارب. ولكني أعتقد أنه من ‏المهم أن يكون لدى الأشخاص أقصى قدر من الثقة والشمول من وسائل تبادل الأفكار ‏وأن تكون موثوقة وشفافة قدر الإمكان ".‏

وقال لصحيفة فاينانشيال تايمز إن الخيار الآخر هو السماح للنقاش بالانقسام إلى ‏تطبيقات مختلفة لوسائل التواصل الاجتماعي: "إن تروث سوشيال الان هي في الأساس ‏غرفة صدى يمينية. كما يمكن أن يطلق عليه البوق"‏

تم منع ترامب من الدخول إلى موقع تويتر بعد منشوراته في يوم 6 يناير 2021 المعروف ‏باقتحام الكابيتول.‏

وفقا لتقرير، إذا سيطر ماسك على المنصة ، فهناك احتمال أن يتم إعادة الرئيس السابق ‏للمنصة خاصة بعد ان أشار الملياردير إلى اهتمامه بالسماح للمستخدمين الذين تم ‏منعهم بشكل دائم من استعادة حساباتهم.‏

وعندما أعلن ماسك لأول مرة عن محاولته شراء ‏Twitter‏ ، أشاد الجمهوريون بهذه ‏الخطوة ، بحجة أن المنصة ستعمل بموجب مبادئ حرية التعبير تحت ملكيته.‏

تورط ماسك وتويتر في معركة قانونية بعد أن سحب ماسك صفقته البالغة 44 مليار ‏دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي. ‏

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، عكس ماسك مساره وأشار إلى أنه مستعد للمضي قدمًا ‏في الصفقة البالغة 44 مليار دولار قبل أسابيع فقط من المحاكمة التي كان من المقرر ‏إجراؤها في محكمة ديلاوير بشأن هذه القضية.‏