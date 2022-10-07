إيلون ماسك يهاجم "تروث سوشيال" المملوكة لترامب: "غرفة صدى" للجمهوريين‏

انتقد إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا ومديرها التنفيذي، منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال المملوكة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووصفها بـ "غرفة صدى" لحزب اليمين الجمهوري.
خلال مقابلة مع فاينانشيال تايمز تحدث ماسك عن أسبابه وراء تقديم عرض لشراء Twitter ، وهي صفقة كانت حتى الآن محفوفة بالدراما القانونية.
قال ماسك: "أنا لا أعمل على Twitter من أجل المال. ليس الأمر كما لو أنني أحاول شراء بعض اليخوت ولا يمكنني تحمل تكلفتها أنا لا أملك أي قوارب. ولكني أعتقد أنه من المهم أن يكون لدى الأشخاص أقصى قدر من الثقة والشمول من وسائل تبادل الأفكار وأن تكون موثوقة وشفافة قدر الإمكان ".
وقال لصحيفة فاينانشيال تايمز إن الخيار الآخر هو السماح للنقاش بالانقسام إلى تطبيقات مختلفة لوسائل التواصل الاجتماعي: "إن تروث سوشيال الان هي في الأساس غرفة صدى يمينية. كما يمكن أن يطلق عليه البوق"
تم منع ترامب من الدخول إلى موقع تويتر بعد منشوراته في يوم 6 يناير 2021 المعروف باقتحام الكابيتول.
وفقا لتقرير، إذا سيطر ماسك على المنصة ، فهناك احتمال أن يتم إعادة الرئيس السابق للمنصة خاصة بعد ان أشار الملياردير إلى اهتمامه بالسماح للمستخدمين الذين تم منعهم بشكل دائم من استعادة حساباتهم.
وعندما أعلن ماسك لأول مرة عن محاولته شراء Twitter ، أشاد الجمهوريون بهذه الخطوة ، بحجة أن المنصة ستعمل بموجب مبادئ حرية التعبير تحت ملكيته.
تورط ماسك وتويتر في معركة قانونية بعد أن سحب ماسك صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي.
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، عكس ماسك مساره وأشار إلى أنه مستعد للمضي قدمًا في الصفقة البالغة 44 مليار دولار قبل أسابيع فقط من المحاكمة التي كان من المقرر إجراؤها في محكمة ديلاوير بشأن هذه القضية.
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