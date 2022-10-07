اليوم السابع
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إصابات إثر انفجار فى محطة وقود بإيرلندا

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 11:40 م
إصابات إثر انفجار فى محطة وقود بإيرلندا انفجار - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أصيب عددا من الأشخاص جراء انفجار في محطة للوقود بمقاطعة دونيجال في إيرلندا، بحسب "شبكة روسيا اليوم".

وقال السياسي المحلي من المقاطعة جون أودونيل، في مقابلة تلفزيونية عن إصابات وصفها بأنها "خطرة" حسب الوكالة.

وأشار أودونيل إلى أن الانفجار تسبب في إصابة سكان قرية كريسلوج الصغيرة بالصدمة، وأعرب عن أمله بأن لا يكون هناك قتلى جراء الانفجار.

وأشارت الشبكة إلى أن الانفجار الذي قيل إنه بسبب الغاز، تسبب في فوضى عارمة وألحق أضرارا بالمباني والسيارات في المنطقة، دون أن ترد معلومات عن عدد الإصابات، أو سبب الانفجار.


انفجار

أيرلندا

محطة وقود

حادث



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