أسعار الذهب اليوم في مصر تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1070 جنيهًا

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث ل أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، حيث تسجل الأسعار تراجعًا بالتعاملات الصباحية بحوالي 5 جنيهات، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1070 جنيها بدون إضافة مصنعية، وقد يشهد هذا السعر تغيرات كبيرة خلال الساعات القادمة مع استمرار التداول على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 917 جنيها

عيار 21 يسجل 1070 جنيها

عيار 24 يسجل 1223 جنيها

الجنيه الذهب 8560 جنيه

عالمياً صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الخميس، بالتزامن مع ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الشهرية الذي قد يؤثر على استراتيجية رفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ودعا رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، خلال خطاب في جامعة “نورث وسترن”، إلى رفع معدل الفائدة بين 4% و4.5% بحلول نهاية العام الجاري، من أجل الوصول إلى نقطة تكون فيها السياسة النقدية مقيدة بشكل معتدل قبل التوقف لرصد كيفية تفاعل الاقتصاد والأسعار.

ورغم المخاوف المتعلقة بالركود، رفع بنك “جولدمان ساكس” توقعات النمو الأمريكي في مذكرة بحثية متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بنسبة 1.9%، مقارنة بالنسبة 0.9% المتوقعة سابقًا.

وعن البيانات الأمريكية، من المقرر صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية في وقت لاحق اليوم، على أن يتجه التركيز بعد ذلك صوب تقرير الوظائف لشهر سبتمبر المنتظر صدوره غدًا الجمعة.