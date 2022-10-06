أسعار الذهب تنخفض 5 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 1075 جنيها

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 حيث تسجل الأسعار تراجع بالتعاملات المسائية بحوالي 5 جنيهات وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1075 جنيها بدون إضافة مصنعية وقد يشهد هذا السعر تغيرات كبيرة خلال الساعات القادمة مع استمرار التداول على الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم:

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 921 جنيها

عيار 21 يسجل 1075 جنيها

عيار 24 يسجل 1228 جنيها

الجنيه الذهب 8600 جنيه

عالمياً صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الشهرية الذي قد يؤثر على استراتيجية رفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ودعا رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، خلال خطاب في جامعة “نورث وسترن”، إلى رفع معدل الفائدة بين 4% و4.5% بحلول نهاية العام الجاري، من أجل الوصول إلى نقطة تكون فيها السياسة النقدية مقيدة بشكل معتدل قبل التوقف لرصد كيفية تفاعل الاقتصاد والأسعار.

ورغم المخاوف المتعلقة بالركود، رفع بنك “جولدمان ساكس” توقعات النمو الأمريكي في مذكرة بحثية متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بنسبة 1.9%، مقارنة بالنسبة 0.9% المتوقعة سابقًا.

وعن البيانات الأمريكية، من المقرر صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية في وقت لاحق اليوم، على أن يتجه التركيز بعد ذلك صوب تقرير الوظائف لشهر سبتمبر المنتظر صدوره غدًا الجمعة.