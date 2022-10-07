أدمن صفحة تروج لبيع المخدرات يعترف: معظم زبائني من رواد الفيسبوك

كتب أحمد إسماعيل

اعترف أدمن صفحة تروج لبيع المخدرات في تحقيقات النيابة، بأن معظم زبائنه من رواد الفيسبوك، فقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج المواد المخدرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لمشاركات تتضمن الترويج لبيع جوهر الحشيش المخدر.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) .. تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "المستخدم فى إدارة الصفحة المشار إليها" - كمية من مخدر الحشيش).. وبمواجهته أقر بإدارته للصفحة المشار إليها وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار. فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.