أخبار الاقتصاد اليوم.. هبوط أسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 7-10-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة بحوالي 5 جنيهات، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1070 جنيها، مطالبة مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم بسرعة تقديم طلب إنهاء منازعة ضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبي المختص في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل.

الضرائب تطالب الممولين بسرعة تقديم طلب إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر دعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم بسرعة تقديم طلب إنهاء منازعة ضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبي المختص في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل. دعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم بسرعة تقديم طلب إنهاء منازعة ضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبي المختص في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل.

وأضاف "توفيق"، أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر المنازعات المنظورة أمامها بالإضافة إلى استمرار تلقى الطلبات المقدمة من الممولين والمسجلين حتى نهاية ديسمبر 2022.

وأكد أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية خطوة جاده نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين والمسجلين والإسهام في استقرار مراكزهم الضريبية.

مصر تنفذ أول صفقة ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى غانا قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن مصر نفذت أول صفقة تجارية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، تعد خطوة أساسية ومبدئية لتحقيق الاستفادة القصوى من تفعيل الاتفاقية وإيجاد الآليات والسبل التي من شأنها استغلال المميزات التي تتيحها للدول الأعضاء. قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن مصر نفذت أول صفقة تجارية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، تعد خطوة أساسية ومبدئية لتحقيق الاستفادة القصوى من تفعيل الاتفاقية وإيجاد الآليات والسبل التي من شأنها استغلال المميزات التي تتيحها للدول الأعضاء.

وتشمل الصفقة تصدير منتجات غذائية من مصر إلى غانا، على أن تتوالى التجارة التفضيلية تباعًا، ويشارك هذه الصفقة عددًا محدودًا من الدول الأطراف، حيث تضم إلى جانب مصر كل من غانا وتنزانيا ورواندا والكاميرون وموريشيوس.

وأكد وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم تنظيم لقاءات B2B بين رجال الأعمال لبحث فرص تصديرية في قطاعات جديدة، حيث تعمل الوزارة على عقد ندوات تعريفية لزيادة الوعي لدى المصنعين والمصدرين بأهمية الاتفاق ومدى الاستفادة التي تعود عليهم من التصدير تحت مظلته.

ويعد اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ثاني أكبر تجمع اقتصادي (55 دولة إفريقية) على مستوى العالم بعد منظمة التجارة العالمية (164 دولة)، حيث أنه اتفاق شامل لا يقتصر علي فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فقط بل يمتد ليشمل كافة أوجه التعاون بين الدول.



أسعار الذهب اليوم في مصر تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1070 جنيها تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 بحوالي 5 جنيهات، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1070 جنيها بدون إضافة مصنعية وقد يشهد هذا السعر تغيرات كبيرة خلال الساعات القادمة مع استمرار التداول على الذهب في مصر.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 يسجل 917 جنيها، عيار 21 يسجل 1070 جنيها، عيار 24 يسجل 1223 جنيها، الجنيه الذهب 8560 جنيه.