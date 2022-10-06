5.4 مليار جنيه زيادة بعائدات قناة السويس أغسطس الماضى مقارنة بعام 2021.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع منحني عائدات قناة السويس، منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أغسطس الماضي، والذي شهد ارتفاع العائدات إلى 14.2 مليار جنيه، مقارنة بـ13.3 مليار جنيه في شهر يوليو السابق له، بزيادة بلغت 900 مليون جنيه، وزيادة بلغت 5.4 مليار جنيه عن شهر أغسطس المناظر له عام 2021.

وينشر "اليوم السابع" بالإنفو جراف، تطور عائدات قناة السويس منذ شهر أغسطس 2021 وحتى شهر أغسطس الماضى وفقا لما يلى:



تطور عائدات قناة السويس منذ أغسطس الماضى حتى اغسطس 2021

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.8 مليار جنيه فى شهر أغسطس 2021.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.8 مليار جنيه فى شهر سبتمبر 2021.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.7 مليار جنيه فى شهر أكتوبر 2021.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 9 مليارات جنيه فى شهر نوفمبر 2021.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.7 مليار جنيه فى شهر ديسمبر 2021.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.5 مليار جنيه في شهر يناير الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.6 مليار جنيه في شهر فبراير الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 10 مليار جنيه في شهر مارس الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 11.6 مليار جنيه في شهر أبريل الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 12 مليار جنيه فى شهر مايو الماضي.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس 12.3 مليار جنيه فى شهر يونيو الماضى.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس 13.3 مليار جنيه فى شهر يوليو الماضى.

سجلت عائدات هيئة القناة السويس 14.2 مليار جنيه فى شهر أغسطس الماضى.