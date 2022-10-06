5 نصائح للمرأة للحفاظ على صحة القلب

كيف يؤثر الإجهاد على صحة القلب

وهناك 5 طرق نصائح للتحكم في التوتر والحفاظ على صحة القلب:

-كن اجتماعيا



-كن نشطا

-تدرب على الأكل اليقظ

انظر للجانب المضئ

-حدد وقتًا لنفسك

الضغط النفسي يضغط على عواطفك ويمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك الجسدية وخصوصا القلب والأوعية الدموية، حيث أظهرت الأبحاث أن الآثار الجسدية للتوتر لدى النساء يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب وتزيد من سوء الظروف الحالية.وحسب ما ذكره موقعhopkinsmedicine يسبب الإجهاد مشاكل عديدة في الجسم ومنها" اضطراب في المعدة، تعرق اليدين ، خفقان القلب،وغيرها".التوتر ليس مجرد حالة ذهنية في الواقع يتسبب في إفراز الجسم لهرمونات مثل الأدرينالين التي تجعل ضغط الدم يرتفع ويزيد من معدل ضربات القلب هرمون التوتر الآخر هو الكورتيزول، ترتبط المستويات العالية من الكورتيزول بزيادة مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والاكتئاب.ابحث عن الوقت مع الأصدقاء والأحباء من أجل المتعة والدعم يقول "تشير الدراسات إلى أن العزلة الاجتماعية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب"، حي تم ربط العزلة الاجتماعية بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر ، مثل الخمول البدني والتدخين ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.ترفع التمارين من مستوى الإندورفين الذي يعزز المزاج ويحافظ على صحة قلبك من خلال تحسين اللياقة البدنية توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة التمارين الهوائية المعتدلة لمدة 30 دقيقة يوميًا ، خمسة أيام في الأسبوع.إذا كنت تستخدم الطعام كآلية للتكيف ، فقم بتعبئة وجبات خفيفة صحية عندما تعلم أنك ستخرج ، وتجنب المواقف التي قد تتخذ فيها خيارات غير صحية وتخطط للوجبات مسبقًا.تظهر الأبحاث أن التفاؤل يحسن الصحة على سبيل المثال ، أظهرت إحدى الدراسات الحديثة أن التفاؤل يحسن التعافي من متلازمة الشريان التاجي الحادة.



"الرعاية الذاتية مهمة تنشغل النساء في رعاية الأطفال وأزواجهن وأي شخص آخر لدرجة أنهم يتجاهلون صحتهم احرص على قضاء بعض الوقت في تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة وممارسة الهوايات التي تجلب لك السعادة.