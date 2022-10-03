أسباب مختلفة لخفقان القلب أبرزها مرض السكر والغدة

كتبت نهير عبد النبى

خفقان القلب من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون ولا يعرفون سببها فقد يكون ذلك ناتجًا عن مشاكل فى الغدة الدرقية أو نتيجة مشكلة صحية فى القلب أو غيره من الأسباب.



وحسب ما ذكره موقع medanta فإن هناك أسبابًا مختلفة لخفقان القلب وهى

مشاكل ضربات القلب قد تعاني من عدم انتظام ضربات القلب بسبب حالات مثل عدم انتظام ضربات القلب والتي يمكن أن تسبب زيادة أو نقصانًا سريعًا في وتيرة نبضك بسبب مشاكل في التوصيل الكهربائي في قلبك.

فرط نشاط الغدة الدرقية الغدة الدرقية هي المسؤولة عن تنظيم الهرمونات، تواجه النساء باستمرار اختلالات في هرمونات الغدة الدرقية بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية) أو خمول نشاطها (قصور الغدة الدرقية). يمكن أن يؤدي هذا التقلب الهرموني إلى ارتعاش القلب. تدخين السجائر يمكن أن يؤدي تدخين السجائر إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم في الجسم بسبب النيكوتين الموجود في التبغ، توقف عن التدخين فورًا إذا كنت تعاني بشكل متكرر من ذلك ، وكن حذرًا من أن عمليات سحب النيكوتين قد تستمر في إعطائك الخفقان بينما يحارب جسمك الإدمان ، لكن لا تقلق لأنها ستمر في غضون أسابيع قليلة.

الكثير من الكافيين الكافيين منبه قوي معروف بقدرته على زيادة معدل ضربات القلب، تجنب شرب الكثير من أكواب القهوة أو المشروبات الباردة التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين ، خاصة إذا كنت تميل إلى الشعور بالتوتر الشديد بعد تناول جرعة واحدة من الكافيين قد يكون الخفقان في قلبك نتيجة الإفراط في تناول الكافيين.

التقلبات الهرمونية تتعرض النساء لخفقان القلب عندما يواجهن اختلالات هرمونية أثناء فترات الحيض أو الحمل أو انقطاع الطمث، عادة ما تكون هذه الخفقان عابرة ويجب أن تختفي بمجرد توقف مستويات الهرمون عن التذبذب.

ارتفاع درجة الحرارة يميل جسمك إلى استهلاك الطاقة بمعدل أسرع عندما تكون مصابًا بالحمى، يمكن أن يتسبب هذا التفاعل ، خاصة أثناء ارتفاع درجة الحرارة ، في حدوث خفقان بسبب ارتفاع معدل ضربات القلب.

انخفاض سكر الدم انخفاض سكر الدم وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة للصيام بسبب ميل جسمك إلى إفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين التي تمنح جسمك الطاقة اللازمة للتعامل مع نقص الطعام. وبالتالي ، سيؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم إلى ارتفاع معدل ضربات القلب بسبب كل الأدرينالين الذي يمر عبر الأوردة المتعطشة للطعام.



الآثار الجانبية للأدوية يمكن أن يكون خفقان القلب أيضًا من الآثار الجانبية الشائعة لبعض الأدوية ، مثل:

مزيلات الاحتقان والأدوية المضادة للالتهابات

دواء فرط نشاط الغدة الدرقية

مضادات الذهان

دواء الربو

الأدوية المضادة للفطريات