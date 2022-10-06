5 طرق لتنظيف الكبد من السموم.. تعرف عليها

كتبت ميرفت رشاد

يمكن للتغييرات الصغيرة في نمط الحياة أن تحدث فرقًا كبيرًا في صحة الكبد، إنه أحد الأعضاء الوحيدة التي يمكنها تجديد نفسها ، كما قالت أخصائية الكبد الدكتورة كريستينا ليندنماير إن كنت مصابًا بعدوى أو إصابة في الكبد ، فيمكن لتناول الأطعمة المناسبة واتباع أسلوب حياة صحى ، من تمكين الكبد من شفاء نفسه، وإليك خمس طرق لدعم صحة الكبد، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

التوقف عن تناول الكحول

يمكن أن يكون التخلص من الكحول تمامًا - تأثير كبير على صحة الكبد، يصاب جميع الأشخاص الذين يتناولون الكحول بكثرة بالكبد الدهني ، ولايعانون من أعراض ، على الرغم من أنه يمكن أن يكون لديهم تضخم في الكبد أو انزعاج خفيف في الجانب الأيمن العلوي من البطن.

احذر من المكملات الغذائية

تأكد من عدم وجود أي من الأدوية والأعشاب والمكملات سامة للكبد ؛ يمكنك التحقق من قائمتك وبعض أدوية البرد قد يكون ضارًا إذا كنت تأخذ الكثير منه.

حافظ على صحة مؤشر كتلة الجسم

ترتبط زيادة الوزن أو السمنة ارتباطًا وثيقًا بأمراض الكبد ،لذا حاول الحفاظ على وزن صحي لدعم صحة الكبد، المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الكوليسترول ، وزيادة الوزن أو السمنة ، ولديهم مرض السكري أو مقاومة الأنسولين ، يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني، تشير الدراسات إلى أن فقدان 10 في المائة من وزنك يتسبب في حدوث إنزيمات الكبد التحسن ، والذي يرتبط بانخفاض التهاب الكبد الناتج عن الدهون الزائدة.



تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

وجدت بعض الدراسات أن مستويات البوتاسيوم المنخفضة تزيد من اضطرابات التمثيل الغذائي ، بما في ذلك الكبد الدهني والسكري من النوع 2، الكميات المثلى من البوتاسيوم هي 4700 ملغ يوميًا ، هناك الكثير من الفوائد الصحية للبوتاسيوم ، بما في ذلك خفض ضغط الدم والكوليسترول ، ودعم صحة القلب ، وتعزيز وظائف الكبد المثلى.

اشرب القهوة

أظهرت بعض الدراسات أن المرضى الذين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي الذين يشربون القهوة (حوالي كوبين كل يوم) تقل لديهم مخاطر الإصابة بالتليف، ضع في الاعتبار سلبيات تناول الكافيين بانتظام.