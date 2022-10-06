وكيل صحة المنوفية يفقد خطط التطوير ورفع كفاءة مستشفى قويسنا المركزى

المنوفية - محمد فتحى

أجرى الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، جولة تفقدية لمستشفى قويسنا المركزي لتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتفقد سير العمل والانضباط الإداري بالمستشفى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رضا وكيل المستشفى ، والدكتور وليد اسماعيل مدير الطوارئ ، هذا وقد تم الوقوف آخر المستجدات بخطة التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لأقسام الاستقبال والطوارئ وفقاً لمعايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتم تفقد مدى جاهزية المستشفى والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشدَّد وكيل صحة المنوفية على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وأعمال الصيانة والسلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامة العاملين بالمستشفى وسلامة المرضى وذويهم.

وأكد وكيل صحة المنوفية على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وضرورة الالتزام بالانضباط الإداري بجميع منافذ تقديم الخدمات الطبية لاسيما أثناء العطلات الرسمية وعطلات الأعياد حرصاً على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين على مدار الساعة.

وثمَّن وكيل صحة المنوفية مجهودات العاملين بالمنظومة الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة مؤكداً كامل دعمه ودعم قيادات مديرية الشئون الصحية بالمنوفية لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات لاستكمال أعمال التطوير المختلفة بالقطاع الصحي بالمحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية على مستوى المحافظة.