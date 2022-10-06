وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد تطوير المراكز الصحية بسرابيوم وابو سلطان

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة يرافقه الدكتورة ريم مصطفى مساعد وكيل الوزارة وفريق إشراف مديرية الصحة بالإسماعيلية إنتهاء أعمال التطوير بمركزى طب أسرة سرابيوم وأبو سلطان بمركز ومدينة فايد.

وخلال الزيارة تابع "حطب" التجهيزات النهائية اللازمة من الأجهزة والمستلزمات، ووجًَه بتذليل كافة المشاكل والمعوقات لبدء التشغيل التجريبى بهما، استعدادا لانضمامها للمرحلة الثالثة لمنشآت منظومة التأمين الصحى الشامل لتعمل بكامل طاقتها وتحقيق التغطية الصحية الكاملة على مستوى محافظة الاسماعيلية .

وترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية على 66 منشآة صحية منها 54 مركز ووحدة طب أسرة إضافة إلى 12 مستشفى وتم التشغيل الفعلى لعدد 4 مستشفيات وهم مجمع الإسماعيلية الطبي و مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك، الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة ومستشفى فايد التخصصي و32 مركز ووحدة طب أسرة منهم حتى الآن.