وزير الرى يلتقى شباب الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بشباب الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة للتعرف على إمكانيات المعاهد وسبل تعظيم الاستفادة منها.

وأشار سويلم إلى حرصه الدائم على التواصل مع شباب الباحثين بالمركز وكذلك مع شباب المهندسين بالوزارة والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم، وذلك إيماناً بدور الشباب فى صنع الحاضر والمستقبل، وأن الهدف من هذا اللقاء هو التعرف على الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية الحالية بالمركز وسبل تعظيم الاستفادة منها لخدمة مجالات المياه المختلفة ودعم جهود الدولة التنموية، ومقترحات التعامل مع التحديات المختلفة التى قد تعيق العمل بالمعاهد.

وطالب سويلم، الباحثين بمواصلة العمل الجاد والعمل بروح الفريق واحترام الآخر، موضحاً أن الخبرة والكفاءة هى معيار إختيار القيادات العليا والوسطى بالمركز وكافة جهات الوزارة الأخرى، مع وجود رقابة مستمرة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل بناءاً علي معايير محددة، مؤكداً على سعيه لوضع إطار مؤسسى للعمل بالمركز القومى لبحوث المياه وبجميع جهات الوزارة الأخرى، بحيث يتم إدارة منظومة العمل بالوزارة بشكل مؤسسى يخدم أهداف الوزارة.

وأكد على ضرورة الإعتماد على التقنيات الحديثة فى الدراسات البحثية المختلفة، وأهمية العمل على مواصلة تطوير الأبحاث وتشجيع الباحثين بالمركز على تقديم أوراق بحثية مختلفة، وتذليل العقبات التي تواجه النشر العلمي في المجلات الدولية المحكمة، الأمر الذى يُسهم فى رفع تصنيف المركز على المستوى الدولى.

وأشار سويلم الى أهمية إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة، وأن تكون البحوث المقدمة من الباحثين بالمركز عبارة عن بحوث تطبيقية تتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجهها الوزارة فى قطاع المياه خاصة أن المركز القومى لبحوث المياه يُعد الذراع البحثى للوزارة، والتحديات التى تواجهها الدولة تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمى.

وأكد على أهمية تدريب الكوادر البحثية بالمركز، والسعى لتسهيل إجراءات الحصول على المنح الدراسية داخل وخارج مصر والتي تُقدمها المنظمات الدولية المختلفة، بالإضافة للعمل على توفير الإحتياجات اللوجيستية والمادية المختلفة لتسهيل وتطوير منظومة العمل بالمعاهد البحثية.