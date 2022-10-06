هل تعاني من ارتفاع الكرياتينين في الدم؟ نصائح غذائية

كتبت فاطمة ياسر

ارتفاع نسبة الكرياتينين في الجسم، تعد من المشكلات الصحية الخطيرة التي يجب السيطرة عليها تجنبا لحدوث أي مضاعفات مرتبطة بهذا الأمر وأبرزها الفشل الكلوي أو أمراض الكلي المزمنة، وقدم التقرير المنشور عبر موقع “everdayhealth” أبرز الأطعمة التي من دورها تنظيم نسبته في الدم، ومنها:

-أكثر من الألياف:

الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، لديها دور كبير في خفض مستويات الكرياتينين بالدم، ويشعر مريض الكلى بهذا الأمر بعد أسبوعين من المواظبة على تناولها.

-الابتعاد عن البروتين:

في حالة الإصابة بأحد الأمراض المزمنة الخاصة بالكلي، فأنت تزيد من فرص الإصابة بمشاكل وارتفاع نسبة الكرياتينين بالدم في حالة الإسراف في تناول البروتين، ولذا عليك الابعتاد عنه.

-ابتعد عن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والفسفور:

يجب الامتناع عن تناول الأطعمة التي من دورها أن تزيد الإصابة بمشاكل الكلى، ومن أبرزها الغنية بالبوتاسيوم والفسفور، لأنها من الأطعمة التي تؤدي إلى ارتفاع الكرياتينين بالجسم.

-تجنب الأملاح:

استبدال ملح الطعام بالتوابل والأعشاب، لأنه يتسبب في ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم والإضرار بصحة الكليتين، ويرفع نسبة الكرياتينين في الدم.