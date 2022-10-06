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موديز ترفع التصنيف الائتمانى لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية

الخميس، 06 أكتوبر 2022 08:49 م
موديز ترفع التصنيف الائتمانى لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية فيتش
كتب محمد جمال

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رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية حـول القـدرة الائتمانيـة لسـلطنة غمـان مـن مسـتقرة إلـى إيجابيـة مـع تثبيت معدل التصنيف عند Ba3.

وذكرت وكالـة موديـز للتصنيف الائتمانـي فـي تقرير صـدر عنهـا اليـوم أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس مـدى التزام الحكومـة فـي تنفيـذ الإجـراءات الحكومية لضبط الأوضاع المالية بجانب الاستفادة من ارتفاع أسعار النفـط فـي اسـتيفاء التزاماتهـا نحـو الـديـن العـام خلال عام 2022 وخفـض حجمه.

وأضافت الوكالة :  استعادت السلطنة  بعـض المرونة الماليـة تجـاه صدمات المخاطـر الخارجية كالمتغيرات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط.

 

 


فيتش

سلطنة عمان

التصنيف الائتمانى

اقتصاد



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