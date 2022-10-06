مقتل 18 شخصا فى هجوم مسلح جنوب المكسيك بينهم رئيس البلدية

وكالات الأنباء

أعلن مصدر قضائى مكسيكى أن 18 شخصا على الأقل بينهم رئيس بلدية قتلوا فى هجوم مسلح وقع فى توتولابان بولاية غيهيرو، بجنوب البلاد.

وفى تصريح تلفزيونى، نقلته "روسيا اليوم"، أفادت المدعية العامة ميلينويو ساندرا لوز فالدوفينوس بأن الهجوم خلف 18 قتيلا وجريحين.

يشار إلى أن كونرادو ميندوزا رئيس البلدية اليسارى لهذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4300 نسمة، كان بين قتلى الهجوم الذى وقع فى وضح النهار بهذه المنطقة من المكسيك التى تشهد أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات.

وفيما ذكرت مصادر في الشرطة أن والد رئيس البلدية القتيل، وكان رئيسا للبلدية قبل سنوات، من بين الضحايا أيضا، ولم تضف المدعية العامة المكسيكية أى تفاصيل.

بالمقابل، ذكرت وسائل الإعلام المكسيكية أن الهجوم هو من أعمال تجار مخدرات من ولاية خاليسكو، الواقعة غرب البلاد، المتحالفين مع كارتل "خاليسكو نويفا جينيراسيون" .

وكشفت منظمة "إيتيليكت" أن 94 رئيس بلدية اغتيلوا في المكسيك منذ 2000، فيما قتل نحو 340 ألف شخص بأعمال عنف في المكسيك منذ 2006، وهو العام الذي نشرت فيها الحكومة الجيش لمكافحة عصابات المخدرات.