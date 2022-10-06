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مطار الأقصر يستقبل أولى رحلات طيران "البحر الأحمر" من إسبانيا.. صور

الخميس، 06 أكتوبر 2022 08:34 م
مطار الأقصر يستقبل أولى رحلات طيران "البحر الأحمر" من إسبانيا.. صور مطار الأقصر يستقبل أولي رحلات طيران البحر الأحمر من أسبانيا
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار الأقصر الدولي، اليوم الخميس ، أولي رحلات شركة طيران البحر الأحمر المصرية الجديدة، قادمة من مدينة اليكانتي الإسبانية وعليها مجموعة سياحية، وذلك في إطار خطة الدولة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم، وافتتاح خطوط طيران جديدة بمختلف المطارات.
 
وصلت الرحلة القادمة من أليكانتي في إسبانيا   طراز بوينج 737-800، وعلى متنها 169 راكبآ، وتم الإحتفال باستقبال الطائرة بمدافع المياه احتفالا بوصول الطائرة وهو تقليد دولي لأول رحلات الخط الجديد ، وقام فريق العلاقات العامة باستقبال السياح بالشوكولاتة.
 
مطار الأقصر يستقبل أولي رحلات طيران البحر الأحمر من أسبانيا (1)
مطار الأقصر يستقبل أولي رحلات طيران البحر الأحمر من أسبانيا (1)

مطار الأقصر يستقبل أولي رحلات طيران البحر الأحمر من أسبانيا (2)
مطار الأقصر يستقبل أولي رحلات طيران البحر الأحمر من أسبانيا (2)

مطار الأقصر يستقبل أولي رحلات طيران البحر الأحمر من أسبانيا (3)
مطار الأقصر يستقبل أولي رحلات طيران البحر الأحمر من أسبانيا (3)

 


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