مطار الأقصر يستقبل أولى رحلات طيران "البحر الأحمر" من إسبانيا.. صور

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار الأقصر الدولي، اليوم الخميس ، أولي رحلات شركة طيران البحر الأحمر المصرية الجديدة، قادمة من مدينة اليكانتي الإسبانية وعليها مجموعة سياحية، وذلك في إطار خطة الدولة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم، وافتتاح خطوط طيران جديدة بمختلف المطارات.

وصلت الرحلة القادمة من أليكانتي في إسبانيا طراز بوينج 737-800، وعلى متنها 169 راكبآ، وتم الإحتفال باستقبال الطائرة بمدافع المياه احتفالا بوصول الطائرة وهو تقليد دولي لأول رحلات الخط الجديد ، وقام فريق العلاقات العامة باستقبال السياح بالشوكولاتة.