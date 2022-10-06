مستفيدو مبادرة مهنتك مستقبلك ضمن حياة كريمة: ساعدتنا للتأهيل لسوق العمل

الغربية محمد طارق

قالت هبة طلخان إحدى المتدربات ضمن المبادرة لـ"اليوم السابع" إنها كانت ربة منزل لا يوجد لها أى مصدر دخل ولا فرصة عمل، فشاهدة اعلان مبادرة مهنتك مستقبلك وشاهدة المركز المتنقل يجوب شوارع القرية فقامت على الفور بالتقديم بصورة البطاقة فقط، وبالفعل تم قبولهم جميعًا، وبدء المدرب فى تدريبهم على أعمال القص والخياطة، موضحه أنه تم تدريبهم على أعمال الخياطة بالماكينة وبالفعل خلال ثلاثة أسابيع تمكنوا من إنتاج قطع ملابس بمواصفات عالية.

وأوضحت إنها ستقوم بتخصيص مكان بعد انتهاء الدورة داخل القرية للعمل فى مجال التطريز وتفصيل الملابس، موجهة الشكر للقائمين على المبادرة التى ساعدت الشباب وسيدات القرية للالتحاق بسوق العمل.

فيما قالت أنوار النويشى مدربة التفصيل ضمن المبادرة التابعة لوزارة القوى العاملة ل "اليوم السابع" أنهم يقومون بإعطاء دورات للسيدات داخل القرية والعزب التابعة لها، فى التطريز والخياطة وكذلك السباكة والكهرباء للشباب، وذلك ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتأهيل هؤلاء الشباب فى سوق العمل والحد من البطالة.

وأضافت أن هذة الدورة مجانية بشكل كامل وتوفر للمتدرب جميع الخامات والمعدات اللازمة خلال الدورة التدريبية، مع إعطائهم شهادة موثقة ومعتمدة من وزارة القوى العاملة، ويستطيع الشباب السفر بهذة الشهادة إلى الخارج أو فتح مشروع داخل قريته فى نفس المجال، موضحه أن المدربين يسعون إلى تخريج جيل ماهر فى هذة المجالات يستطيع التأهل لسوق العمل بنجاح كبير.

ومن جانبه أوضح محافظ الغربية، أن الدولة المصرية أولت اهتماما بالغًا بالمرأة الريفية المصرية، فالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تتضمن محورًا خاصًا بالتمكين الاقتصادى للمرأة والتوجيه بمشروعات عديدة لمساعدتها على النهوض بمستواها الاجتماعى والمعيشى، موضحًا أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاءت لتحدث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات كما تدعم المرأة الريفية فى محافظات الجمهورية من خلال توفير مشروعات صغيرة خالية من المخاطر ومبادرات لتطوير الكوادر النسائية المتميزة فى الريف.

ويذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و(88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.



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