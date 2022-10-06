محافظ القليوبية يطلق إشارة بدء المهرجان الرياضى للمشى احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

القليوبية - إبراهيم سالم

أطلق عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم الخميس، يرافقه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، طلقة إنطلاق المهرجان الرياضي الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، من أمام ديوان عام المحافظة وحتى حديقة صقلية بمنطقة الفلل بمدينة بنها.



شارك في المهرجان 500 شاب وفتاة من أبناء مراكز الشباب على مستوى المحافظة وأعضاء فرق الجوالة والفرق الكشفية، وأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وفريق شباب يدير شباب yly بالقليوبية، رافعين أعلام مصر في ملحمة وطنية تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أطلق إشارة البدء بكلمته للشباب عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إيذانا ببدء المهرجان الرياضي و الاحتفالات بجميع محافظات الجمهورية في وقت واحد، تعبيرا عن وحدة الهدف وتعظيم ذكرى أكتوبر المجيدة في نفوس النشء والشباب، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.



وخلال كلمته أكد وزير الشباب، على حرص الوزارة على تنظيم مجموعة من الماراثونات الرياضية في كافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر وتعميم الرياضة، وجعلها أسلوب وثقافة حياة، مشيدا بمشاركة شباب وفتيات مصر في الماراثونات الرياضية التي يتم تنفيذها بشكل دوري بالتعاون مع مختلف الكيانات الرياضية والشبابية.



كما شهد محافظ القليوبية ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عروضا فنية ورياضية نظمتها إدارة الرياضة بالمديرية، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر قدمتها فرقة الفنون الشعبية، وأبطال الكاراتيه بمراكز شباب المحافظة.



وفي سياق متصل أكد المحافظ، دعمه لإقامة مثل هذه الفعاليات، والتي تأتي تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لكافة المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة والتي يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكل مستمر في كثير من توجيهاته، مثمنا الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في دعم جهود الدولة فيما يتعلق بالشباب المصري من منطلق أن الشباب هم قوة الحاضر والأمل في المستقبل.



ومن الجدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أطلقت مبادرة منصة الشهداء احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر بمراكز شباب المحافظة، لتخليد ذكرى الشهداء، وتعريف النشء بتضحيات أبطال الوطن للحفاظ على الأرض، كما تستمر مراكز الشباب في تنظيم الاحتفالات على مدار شهر أكتوبر وتكريم أسر الشهداء.



المهرجان الرياضي للمشي احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر بالقليوبية



المهرجان الرياضي للمشي احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر بالقليوبية



المهرجان الرياضي للمشي احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر بالقليوبية