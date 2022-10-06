محافظ الغربية يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى بمناسبة نصر أكتوبر

الغربيــــة عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه اللواء محمد عمار مدير الأمن والعميد محمد منصور المستشار العسكري بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا، ونجوى العشيري السكرتير العام، نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، نيافة الأنبا إغناطيوس أسقف المحلة وتوابعها، و الشيخ عبد اللطيف حسن وكيل المنطقة الأزهرية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وقرأ "المحافظ" ومرافقوه الفاتحة تَرَحُّمًا على أرواح شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين، أعقبها عزف السلام الوطني وسلام الشهيد تحية لشهداء الوطن وتخليداً لذكراهم العطرة، مؤكدا على ضرورة استعادة روح أكتوبر لدى الأجيال القادمة من أجل التقدم في جميع المجالات.

وأشار إلى أن انتصارات أكتوبر المجيدة لها قيمة ومكانة عظيمة وكبيرة جدا لدى الشعب المصري وسنظل نحتفل بها إلى الأبد لأنها من أمجادنا التي نعتز ونفخر بها، مشيدا بدور القوات المسلحة المصرية في صون مقدرات الوطن وحماية أراضيه وكذلك أجهزة الشرطة ودورها في حفظ الأمن، كما أكد أن ما يحدث في مصر حاليا من تنمية، وبناء هو انعكاس لروح انتصارات أكتوبر المجيدة، واختتمت الزيارة بتبادل المحافظ، ومدير الأمن للدروع التذكارية مع قائد المنطقة بمناسبة هذه الذكرى الخالدة.