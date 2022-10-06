محافظ الدقهلية يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء

الدقهليه شريف الديب

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس، بالافتتاح التجريبي للنصب التذكاري الجديد للشهداء، ووضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لحرب أكتوبر المجيدة 1973، والذى تحتفل به مصر، والقوات المسلحة فى السادس من أكتوبر من كل عام ذكرى الفخر والعزة والكرامة.

جاء ذلك بحضور اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، والعميد أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والعميد طيار ياسر الجزار قائد قاعدة المنصوره الجوية، والمهندس أسامة ربيع نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، والدكتور محمد محمد ربيع المدير التنفيذي لجامعة الدلتا، وأعضاء مجلس النواب النائبة ولاء عبدالفتاح والنائب رضا غازي، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء .

وقال " المحافظ": خالص التهاني القلبية لشعب مصر العظيم ولقواتنا المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخالدة لأكبر انتصار عسكري عرفه التاريخ الحديث، والذي مازال يدرس حتي الآن في جميع الكليات العسكريه حول العالم في أسرع وأكبر انتصار عسكري عرفه التاريخ، والذي وقف العالم كله منبهرا بهذا النصر العظيم .

وأكد " مختار " علي إن قواتنا المسلحة هي درع مصر الواقي الذي يحقق لها الأمن والأمان ويتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأستقرارها وأمنها، فالتاريخ المصري القديم والحديث مليئ بمعارك وانتصارات القوات المسلحة المصرية، والذي أثبت للعالم أن لمصر درعا وسيف لا يمكن هزمه او انكساره .

كما أكد "المحافظ "، علي أن هذه الذكرى الغالية ستظل نبراسا للفخر والاعتزاز للأجيال المتعاقبة من المصريين، وفى مقدمتهم أبناء القوات المسلحة المصرية والجيش المصرى العظيم.