متهم بترويج عملات مزورة عبر الإنترنت يعترف: معظم عملائى من رواد فيس بوك

كتب أحمد إسماعيل

اعترف متهم بترويج عملات مزورة عبر الإنترنت بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يساعده على ترويج وبيع العملات المزورة، وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة أنه لديه قدرة على تزوير كافة الأوراق الرسمية واختراق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى.

كما أضاف بقيامه بغلق الحساب المشار إليه خشية ضبطه وإنشائه حسابات آخرى خاصة به على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بأسماء مختلفة وإستخدامها لمواصلة نشاطه الإجرامى

قررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بترويج عملات مزورة على الانترنت.

وبإجراء التحريات، أمكن التوصل إلى تحديد صاحب الحساب، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"، وقيامه من خلال ذلك الحساب المشار إليه بالنصب والإحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إيهامهم بقدرته على إتيان تلك الأفعال المشار إليها " على خلاف الحقيقة ".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على محادثات ومقاطع فيديو تؤكد نشاطه الإجرامى المشار إليه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.