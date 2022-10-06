اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أكتوبر 2022 12:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ماراثون رياضى بكورنيش الإسكندرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

الخميس، 06 أكتوبر 2022 12:40 م
ماراثون رياضى بكورنيش الإسكندرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتفلت محافظة الإسكندرية، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بماراثون رياضى، بدأ من كوبرى ستانلى حتى رأس التين بمشاركة كافة القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى شباب جامعة الإسكندرية والأندية الرياضية.
 
وشمل الماراثون دراجات هوائية ودرجات نارية، بالإضافة إلى زوارق بحرية، وعروض من مختلف الأندية الرياضية بالإسكندرية، كما شارك فى الماراثون فريق من ذوى الهمم .
 
وكرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والقيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة الفرق المشاركة فى الماراثون، وأهداهم الميداليات فى نهاية الماراثون .
 
شارك فى الماراثون، الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية وكافة القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة.
 
احتفالات-اسكندرية-بانتصارات-اكتوبر-(3)
 
احتفالات-اسكندرية-بانتصارات-اكتوبر-(4)
 
احتفالات-اسكندرية-بانتصارات-اكتوبر-(5)
 
احتفالات-اسكندرية-بانتصارات-اكتوبر-(6)
 
احتفالات-اسكندرية-بانتصارات-اكتوبر-(7)
 
احتفالات-اسكندرية-بانتصارات-اكتوبر-(8)
 
احتفالات-اسكندرية-بانتصارات-اكتوبر-(9)
 
احتفالات-اسكندرية-بانتصارات-اكتوبر-(10)
 
احتفالات-اسكندرية-بانتصارات-اكتوبر-(11)
 
احتفالات-اسكندرية-بانتصارات-اكتوبر-(1)
 
احتفالات-اسكندرية-بانتصارات-اكتوبر-(2)

الاسكندرية

اخبار الاسكندرية

انتصارات اكتوبر

احتفالات اكتوبر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة