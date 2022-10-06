ماراثون رياضى بكورنيش الإسكندرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

احتفلت محافظة الإسكندرية، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بماراثون رياضى، بدأ من كوبرى ستانلى حتى رأس التين بمشاركة كافة القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى شباب جامعة الإسكندرية والأندية الرياضية.

وشمل الماراثون دراجات هوائية ودرجات نارية، بالإضافة إلى زوارق بحرية، وعروض من مختلف الأندية الرياضية بالإسكندرية، كما شارك فى الماراثون فريق من ذوى الهمم .

وكرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والقيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة الفرق المشاركة فى الماراثون، وأهداهم الميداليات فى نهاية الماراثون .

شارك فى الماراثون، الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية وكافة القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة.