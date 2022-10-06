كل ما تريد معرفته عن سرطان المثانة

يحدث سرطان المثانة عندما يكون هناك خلايا سرطانية غير طبيعية تنمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه في بطانة المثانة، وهي العضو المجوف في أسفل البطن الذي يخزن البول، وتبدأ هذه الخلايا السرطانية في التأثير على الوظيفة الطبيعية للمثانة ويمكن أن تنتشر إلى الأعضاء المحيطة.

سرطان المثانة هو رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال ، وهو أكثر شيوعًا بين الرجال ثلاث مرات منه لدى النساء.

ويقدم موقع ://www.hopkinsmedicineكل ما تريد معرفته عن سرطان المثانة



س: ما هي أنواع سرطان المثانة؟

هناك نوعان من سرطان المثانة:

سرطان المثانة غير الغازي

ويسمى أيضًا سرطان المثانة السطحي ، يحدث عندما يتم احتواء الخلايا السرطانية في بطانة المثانة ولم تغزو جدار المثانة. يعتبر هذا مرحلة مبكرة ويمثل حوالي 70 إلى 75 في المائة من جميع التشخيصات. يحدث سرطان المثانة الغازي للعضلات عندما يغزو السرطان جدار المثانة، تعتبر هذه مرحلة متقدمة وتمثل نسبة 25 إلى 30 بالمائة الأخرى من التشخيصات في بعض الحالات ، يمكن أن ينتشر سرطان المثانة الغازي للعضلات (ينتقل) إلى الأعضاء المحيطة أو أجزاء أخرى من الجسم.



سرطان المثانة الغازي للعضلات

سرطان المثانة الغازي للعضلات ، أو سرطان المثانة المتقدم ، هو السرطان الذي يغزو جدار المثانة أو ينتشر خارج المثانة. تتطلب هذه السرطانات إدارة سريرية أكثر قوة.



س: ما هي اعراض سرطان المثانة؟



بالنسبة لمعظم الناس ، فإن أول أعراض سرطان المثانة هو وجود دم في البول ، وتسمى أيضًا بيلة دموية، أحيانًا يكون الدم مرئيًا ، مما يدفع المريض إلى زيارة الطبيب، في أوقات أخرى ، يكون الدم مجهريًا ولا يتم اكتشافه إلا أثناء إجراء اختبار معمل روتيني أو اختبار تم طلبه بعد أن أبلغ المريض عن أعراض بولية أخرى.



ترتبط أعراض التبول المهيج التالية أيضًا بسرطان المثانة ، على الرغم من أنه من المهم معرفة أن هذه الأعراض يمكن أن تكون موجودة أيضًا في مجموعة متنوعة من أمراض المسالك البولية الحميدة ، مثل التهاب المسالك البولية أو تضخم البروستاتا الحميد :



-الم

-احتراق

-كثرة التبول

-إفراغ غير كامل للمثانة

مرور شظايا الأنسجة في البول (أقل تواترا من الأعراض الأخرى)

إن وجود إحدى هذه العلامات أو جميعها لا يعني أنك مصاب بالسرطان ، ولكن يجب أن يطلع عليك الطبيب ، لأن هذه وظائف جسدية غير طبيعية. في بعض الأحيان لا يعاني الأشخاص المصابون بسرطان المثانة من أي نزيف



س: ما هو علاج سرطان المثانة؟ أو ألم. هذا هو السبب في أهمية الفحص الروتيني والفحوصات الفيزيائية.

تختلف خيارات علاج سرطان المثانة اعتمادًا على ما إذا كان السرطان غير جراحي أو جراحي للعضلات ، ويتم تحديد العلاجات المحددة بناءً على مرحلة الورم (الأورام) ودرجته ومنها:



تنظير المثانة مع التدمير الكي لورم المثانة

تنظير المثانة هو إجراء للمرضى الخارجيين يتم خلاله تمرير أنبوب رفيع مضاء بكاميرا عبر مجرى البول إلى المثانة ، مما يسمح لطبيبك برؤية الجزء الداخلي من المثانة.



تم تجهيز معظم مناظير المثانة الحديثة أيضًا بقنوات تسمح بمرور الأدوات الصغيرة إلى المثانة. أثناء تنظير المثانة ، قد يستخدم طبيبك هذه الأدوات لإزالة الأنسجة ، ووقف النزيف بجهاز كهربائي خاص يسمى الكي الكهربائي أو حتى إجراء العلاج بالليزر. إذا كان ورم سرطان المثانة صغيرًا بدرجة كافية ، يمكن استخدام هذا الكي لإزالة السرطان.



الاستئصال عبر الإحليل لورم سرطان المثانة

يحدث هذا عندما يتم إزالة الورم من المسالك البولية عبر مجرى البول باستخدام قوة كهربائية الاستئصال عبر الإحليل (TUR) هو إجراء بالمنظار أو إجراء منظار لا يتضمن إجراء شق في الجسم.



عادة ما يوصف العلاج الدوائي بعد TUR للمرضى الذين يعانون من أورام كبيرة أو متعددة أو عالية الدرجة.



العلاج الدوائي داخل المثانة (العلاج الكيميائي والعلاج المناعي)

يتضمن العلاج الدوائي داخل المثانة وضع الأدوية مباشرة في المثانة عبر قسطرة مجرى البول لتقليل معدلات تكرار الإصابة بأورام المثانة وعادة ما يتم استخدامه لعلاج الأورام السرطانية المتعددة في الموقع والتي تغطي مساحة كبيرة (5 سم زائد) ، أو للأورام عالية الدرجة أو عالية المرحلة.

