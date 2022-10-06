عيد ميلاد بوتين الـ70.. عروض طيران وحفلات موسيقية وبطولات رياضية بمدن روسية غدا

كتبت: نهال أبو السعود

تنتظر روسيا احتفالات استثنائية في عيد ميلاد الرئيس الروسي فلادمير بوتين غدا الجمعة 7 أكتوبر، حيث من المقرر تنظيم سباقات خيل وعرض طيران متزامن لأكثر من ألفي طائرة بدون طيار، وافتتاح مركز الجودو، بخلاف حفل موسيقي كبير بمشاركة نجوم البوب الروس سيقام في جروزني.

ويأتي احتفال بوتين بعيد ميلاده السبعين بالتزامن مع الحرب الدائرة في اوكرانية ، وهو ما يضفي أهمية استثنائية لتلك المناسبة ، فعادة ما يقضي الرئيس الروسي عيد ميلاده في العمل أو مع العائلة والأصدقاء، كما أشار بوتين في مقابلة سابقة، إلى أن عيد ميلاده ليس عطلة وطنية ، ومن غير اللائق المبالغة في أهمية هذا الحدث.

وبحسب تقرير نشرته وكالة تاس الروسية، قال وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام الشياشني أحمد دوداييف: "في هذا اليوم ، سيتم افتتاح مجمع فريد من نوعه للبلد بأكمله - مركز تدريب وبطولة روسيا ، وكأس روسيا ، وبطولة روسيا في سباقات الحلبة ، وسباقات الدراجات والدراجات النارية ، وحفل موسيقي احتفالي واسع النطاق بمشاركة نجوم البوب الروس البارزين ، بالإضافة إلى عرض ضخم مع 2300 طائرة درون "

وعاصر بوتين خمسة رؤساء أمريكيين ورحيل أربعة، خلال هذا الوقت كان هناك تعاون في التجارة والمعاهدات النووية والصاروخية ، ومكافحة الإرهاب وأكثر من ذلك.

ولد فلاديمير بوتين في لينينجراد عام 1952، ودرس القانون ليلتحق بال KGB وبحسب رواية بي بي سي، في عام 1983 ، تزوج من مضيفة طيران تدعى ليودميلا. وأنجبا ابنتان ، ماريا وكاترينا. طلق بوتين وليودميلا في عام 2013. وقد يكون لديه طفل آخر ، ربما من بطلة الجمباز الروسية السابقة ألينا كابيفا.

بحلول عام 1994 ، أصبح بوتين نائبًا لرئيس البلدية في المدينة التي ولد فيها ، وبحلول عام 1998 ، أصبح مدير FSB ، خليفة KBG المحلي. وبعد عام ، كان بوتين رئيسًا للوزراء ، ثم رئيسًا - وهو أحد المنصبين اللذين شغلهما منذ ذلك الحين.