ضبط 5 أطنان أرز شعير قبل تهريبها للسوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة تموينية بدمنهور بالاشتراك مع مباحث التموين.



وأسفرت تلك الحملة عن ضبط سيارتين محملة بـ 5 طن أرز شعير بدون تصريح بمركز الدلنجات وتم توريدهم إلى المضارب الحكومية كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.



وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.











