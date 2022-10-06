ضبط 2.5 طن أرز يباع بأزيد من التسعيرة ومنتجات منتهية الصلاحية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق وبمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، وتمكنت من ضبط 2.500 طن أرز معبأ داخل 40 سوبر ماركت يباع بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم ضبط سيارة محملة بـ5 أطنان أرز شعير من محافظة أخرى، وتم تنفيذ تعليمات المهندس وكيل الوزارة بتسليم الأرز لأقرب مكان استلام معتمد تحت إشراف كامل من التموين وضبط 2.5 طن سكر تموينى قبل بيعه فى السوق السوداء.

كما تم ضبط 150 كجم مكرونة منتهية الصلاحية و150 كجم سلع غذائية مختلفة منتهية الصلاحية، كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع حلويات تحت السلم يستخدم سلع مجهولة المصدر وبداخله 375 كيلوجرام فول سوداني 250 كيلو جرام سمسم وعدد 200 كيلو جرام سكر و75 كيلو جرام نشا وعدد 2400 قطعة لديدة زنة 30 جرام للقطعة الواحدة 1050 قطعة حلاوة حمصية وسودانية كما تم ضبط عدد 147 عبوة مبيدات مختلفة الأحجام والأنواع منتهية الصلاحية ومعروضة للبيع وضبط 2000 عبوة كريم وجه وجلد انتهاء يناير 2022، وضبط 500 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية، تم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.