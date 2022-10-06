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"صيادلة الإسكندرية" عن واقعة وفاة طفلتين بحقنة: لم يكتب اختبار للحساسية بالنشرة

الخميس، 06 أكتوبر 2022 06:01 م
"صيادلة الإسكندرية" عن واقعة وفاة طفلتين بحقنة: لم يكتب اختبار للحساسية بالنشرة نقابة الصيادلة - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أصدرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، بيانا أكدت فيه، متابعتها لواقعة وفاة "إيمان وساجدة محمد النجار" بعد أخذ حقنة بصيدلية بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية.

 

وأكدت نقابة صيادلة الإسكندرية فى بيانها أنه سعيا لإظهار الحقيقة كاملة فإن النقابة وبعد متابعة تحريات المباحث وتحقيقات النيابة الجارية في الواقعة والتى شملت: ( روشتات الطبيب، وفوارغ الحقن ، وكاميرات المراقبة بالصيدلية) تبين أنه تم صرف الحقنتين بناءً على روشتة الطبيب ووفقًا للجرعة المذكورة بالروشتة.

وتم صرف المضاد الحيوى المطلوب مادة "سيفوتاكسيم" للطفلة الأولى كما بروشتة الطبيب المعالج، وهو أمر مثبت بفوارغ الحقن وكاميرات الصيدلية.

كما أوضحت صاحبة الصيدلية بنفسها لوالدة الطفلتين عدم توافر الحقنة المطلوبة للطفلة الثانية ووجود مثيل لها بنفس المادة الفعالة، فذهبت والدة الطفلتين للبحث عنها خارجًا، ثم عادت إلى الصيدلية وطلبت من الصيدلانية إعطاء الحقنة، مع العلم بعدم كتابة "اختبار حساسية" على الروشتة، كما أنه غير مدرج بالنشرة الداخلية للدواء.

وأضافت النقابة: "من قامت بإعطاء الحقنة هي عاملة (بكالوريوس كلية التمريض) وهي ذات خبرة كافية لإعطاء الحقن.


الاسكندرية

نقابة الصيادلة

حقنة خاطئة

صيدليات الاسكندرية

اليوم السابع بلس



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