وكتبت الصحيفة، اليوم الخميس، تحت عنوان "البطل الأكبر فى حرب أكتوبر"، أن هذه‭ ‬الملحمة‭ ‬التاريخية‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تتحقق‭ ‬بداهة‭ ‬لولا‭ ‬بطولات‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها.. مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬بل‭ ‬ملايين‭ ‬البطولات‭ ‬سجلتها‭ ‬مصر‭ ‬وسوريا‭ ‬والأمة‭ ‬العربية‭ ‬بأسرها، غير‭‬ أن‭ ‬هناك‭ ‬بطلا‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬ووراء‭ ‬هذا‭ ‬النصر‭ ‬هو‭ ‬الشعب‭ ‬المصري.

وأضافت أن بطولات‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭ ‬لم‭ ‬تبدأ‭ ‬مع‭ ‬الحرب بل بدأت‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬بسنين‭ ‬طويلة، بدأت‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لهزيمة‭ ‬يونيو‭ ‬1967‭ ‬وامتدت‭ ‬حتى‭ ‬تحقق‭ ‬النصر، موضحة أنه في‭ ‬أعقاب‭ ‬الهزيمة‭ ‬شهدت‭ ‬مصر‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المحن‭ ‬التي‭ ‬ربما‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬عنها‭ ‬الكثيرون.

واختتمت "أخبار الخليج" بالقول " اليوم‭و ‬فى‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬الأمة‭ ‬العربية،‭ ‬نحن‭ ‬أحوج‭ ‬ما‭ ‬نكون‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬هذه‭ ‬المعاني‭ ‬وتأكيدها‭ ‬في‭ ‬وعي‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة"‭. ‬