أكدت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، أن حرب أكتوبر كانت ملحمة جسدت قدرة الأمة العربية على تجاوز الهزائم ومواجهة التحديات وفرض كلمتها وإرادتها.
وكتبت الصحيفة، اليوم الخميس، تحت عنوان "البطل الأكبر فى حرب أكتوبر"، أن هذه الملحمة التاريخية ما كان لها أن تتحقق بداهة لولا بطولات لا حصر لها.. مئات الآلاف بل ملايين البطولات سجلتها مصر وسوريا والأمة العربية بأسرها، غير أن هناك بطلا أكبر في هذه الحرب ووراء هذا النصر هو الشعب المصري.
وأضافت أن بطولات الشعب المصرى لم تبدأ مع الحرب بل بدأت قبل ذلك بسنين طويلة، بدأت مع اليوم الأول لهزيمة يونيو 1967 وامتدت حتى تحقق النصر، موضحة أنه في أعقاب الهزيمة شهدت مصر واحدة من أكبر المحن التي ربما لا يعرف عنها الكثيرون.
واختتمت "أخبار الخليج" بالقول " اليومو فى الظروف التي تعيشها الأمة العربية، نحن أحوج ما نكون إلى استعادة هذه المعاني وتأكيدها في وعي الأجيال الجديدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة