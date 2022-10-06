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شركة طيران "يورووينجز" الألمانية تلغى نصف رحلاتها بسبب إضراب الطيارين

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:35 ص
شركة طيران "يورووينجز" الألمانية تلغى نصف رحلاتها بسبب إضراب الطيارين ارشيفية - طيران
كتبت: هناء أبو العز

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أكدت شركة طيران "يورووينجز" الألمانية، إلغاء نحو نصف رحلاتها الجوية بسبب إضراب الطيارين.
 
وأوضحت "يورووينجز"، وهي شركة تابعة لشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس - أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر على عشرات الآلاف من المسافرين، وعلى مطارات ألمانيا.
 
كانت نقابة الطيارين في ألمانيا "كوكبيت" أعلنت الإضراب بعد فشل المحادثات مع الإدارة حول تحسين ظروف العمل، فيما أنهت النقابة الشهر الماضي مع لوفتهانزا خلافا طويلا برفع رواتب الطيارين بنسبة كبيرة.
 
 
 

يورووينجز

شركة طيران

اضراب الطيارين

مطارات المانيا



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