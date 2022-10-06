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شاهد لحظة الافراج عن 1557 سجينا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الخميس، 06 أكتوبر 2022 07:45 م
شاهد لحظة الافراج عن 1557 سجينا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر لحظة الإفراج عن 1557 سجين بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر
كتب محمود عبد الراضي

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يبرز فيديو لحظة الإفراج عن 1557 من المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد وذلك  تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة (2022) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.
  
وقام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (1557) نزيل.
 
 
يأتى ذلك إستمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير كافة أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

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