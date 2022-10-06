اليوم السابع
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"زراعة الشرقية" تعلن حصاد 140 ألف فدان من المساحات بمحصول الذرة

الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:00 ص
"زراعة الشرقية" تعلن حصاد 140 ألف فدان من المساحات بمحصول الذرة زراعات الذرة
الشرقية- فتحية الديب

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قال المهندس " أشرف طه نصير" مدير عام الزراعة بالشرقية، إنه يتم حاليا حصاد المحاصيل الصيفية ومن أهمها محصول الذرة الشامية، قبل أن يشير إلى حصاد 96 ألف فدان من محصول الذرة البيضاء و44 ألف فدان من الذرة الصفراء، بإجمالى 140 الف فدان.

وأوضح المهندس " أشرف طه نصير" فى تصريحات خاصة أن إجمالى المساحة المنزرعة بالمحافظة هذا العام، تبلغ 218 ألف فدان بمحصول الذرة الشامية، موزعة ما بين 158259 ذرة بيضاء، و58544 ذرة صفراء، و1105 ذرة نيلى، موزعة بنطاق مراكز المحافظة" الزقازيق- القنايات- منيا القمح- بلبيس- مشتول السوق- أبوحماد- ههيا- الابراهيمية- ديرب نجم- أبو كبير- كفر صقر- أولاد صقر- الصوفية- قصاصين الازهار- تل راك- فاقوس- كفر الاشقم- الحسينية- صان الحجر- منشأة أبوعمر- قصاصين الشرق- الصالحية الجديدة- القرين- الاصلا- مراقبة صان الحجر، مراقبة الحسينية".


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