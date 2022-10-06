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روسيا: علينا إجبار الغرب على طلب الرحمة فى الحرب الاقتصادية التى أعلنها علينا

الخميس، 06 أكتوبر 2022 09:01 م
روسيا: علينا إجبار الغرب على طلب الرحمة فى الحرب الاقتصادية التى أعلنها علينا مدفيديف
كتب أحمد عرفة

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أكد دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أنه من غير المجدي مناشدة الغرب الاحتكام للعقل، بل إجباره على طلب الرحمة في الحرب الاقتصادية التي أعلنها على روسيا وهُزم فيها، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أنه لا جدوى من مناشدة أعدائنا في الغرب الاحتكام للعقل، ولا حاجة لذلك أصلا، ولا بد من إجبار العدو على التماس الرحمة في الحرب الاقتصادية التي هزم فيها، وإنهاء هذه المواجهة بإعلانه الاستسلام التام وغير المشروط.

ووصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي العقوبات الأوروبية بدوائر الجحيم التي رسمها الغرب حول نفسه، حيث فشل في تمزيق الاقتصاد الروسي كما كان يتمنى عبر العقوبات، متابعا: "تشهد العقوبات الجهنمية جولتها الثامنة كما تعلمون، هناك تسع دوائر في الجحيم، لذلك لا تزال هناك احتياطيات، دع أعداءنا يواصلون شيطنتهم، وبعد كل شيء، كان من الواضح منذ فترة طويلة أن عبور هذه الدوائر دون الكثير من الإضرار بالنسبة لهم لا معنى له وباهظ الثمن".

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن الغرب فشل مرة أخرى في تمزيق الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن الأمر الرئيسي هو أن روسيا لديها هامش الأمان الضروري، وجميع الفرص لمزيد من التطور.


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