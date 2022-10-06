اليوم السابع
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رئيس حى غرب المنصورة يزور مواطنة من ذوى الهمم لبحث شكواها

الخميس، 06 أكتوبر 2022 06:12 م
رئيس حى غرب المنصورة يزور مواطنة من ذوى الهمم لبحث شكواها رئيس حى غرب المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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فى لفتة إنسانية واستجابة سريعة من المحاسب متولى عبد العال رئيس حى غرب المنصورة، لشكوى مواطنة من ذوى الهمم، قاطنة بشارع الإسكندرانى المتفرع من شارع السلخانة التابع للحي، حيث إن المواطنة تستغيث من أن الشارع غير ممهد ويصعب عليها الخروج من المنزل بالكرسى المتحرك الخاص بها .

 

وتوجه رئيس حى غرب المنصورة، على الفور إلى منزل المواطنة وطمأنها بأنه سيتم حل شكواها بأسرع وقت، وقد تم معاينة الشارع محل الشكوى وتبين الانتهاء من تركيب خط الصرف الصحى الجديد بالشارع، ولكن لم يتم الانتهاء من تركيب الغاز وتم التواصل مع شركة غاز مصر لمعرفة موقف الشارع وسرعة الانتهاء منه تمهيدا لرصف الشارع بأسرع وقت ممكن، ويأتى ذلك فى إطار لقاءاته الدائمة والمستمرة لسماع شكوى المواطنين، والمساهمة فى رفع العبء عنهم وتقديم كافة الخدمات المتاحة.

 

وفى ذات السياق، أكد رئيس حى غرب المنصورة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يولى اهتماماً كبيراً بذوى الهمم الذين يعيشون عصرهم الذهبى فى عهده، والذى أمر برعايتهم ودعمهم ودمجهم فى المجتمع .

 

ووجه رئيس حى غرب المنصورة الشكر والتقدير لكل أم مصرية سهرت الليالى وكافحت من أجل تربية أبنائنا من ذوى الهمم.

 

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رئيس حى غرب المنصورة يزور مواطنة من ذوى الهمم لبحث شكواها وسرعة حلها
رئيس حى غرب المنصورة يزور مواطنة من ذوى الهمم لبحث شكواها
رئيس حى غرب المنصورة يزور مواطنة من ذوى الهمم لبحث شكواها
رئيس حى غرب المنصورة

 

رئيس حى غرب المنصورة يزور مواطنة من ذوى الهمم لبحث شكوتها وحلها
رئيس حى غرب المنصورة يزور مواطنة من ذوى الهمم

الدقهليه

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المنصورة



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