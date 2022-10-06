اليوم السابع
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رئيس جامعة القاهرة يستقبل بمكتبه رئيس جامعة هيروشيما وسفير اليابان بمصر

الخميس، 06 أكتوبر 2022 10:39 ص
رئيس جامعة القاهرة يستقبل بمكتبه رئيس جامعة هيروشيما وسفير اليابان بمصر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال اللقاء
كتب محمد صبحى

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استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما، والسيد أوكا هيروشي سفير اليابان بمصر والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل التعاون بين جامعتي القاهرة وهيروشيما، في المجالات الأكاديمية والبحثية، وإنشاء درجات علمية مزدوجة بين الجامعتين، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بحضور الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

 

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان، الدرجات العملية المزدوجة مع جامعة هيروشيما لتنفيذها بجامعة القاهرة الدولية لاستقطاب الطلاب من مصر والشرق الأوسط لدراسة هذه البرامج في التخصصات المختلفة، والاستفادة من التكنولوجيا اليابانية فى العديد من البرامج الدراسية المتميزة التى تخدم الصناعة واحتياجات سوق العمل بمصر، كما ناقش الطرفان تطوير العمل بمركز جامعة هيروشيما بكلية الزراعة لأداء دوره في خدمة المجتمع المصرى.

 

وتطرق الطرفان إلى الجهود المشتركة بين جامعة القاهرة واليابان والتي تتمثل في مبني العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية بكلية الآداب.

 

ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة هيروشيما عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة، مشيرًا إلى مكانة مصر الكبرى لديه، مشيدًا بالتطور الذي تشهده منظومة التعليم داخل جامعة القاهرة وما حققته من مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية المرموقة.

 

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت قد وقع مع رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، تجديد اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعتين في البحث العلمي والبرامج التعليمية وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في إطار البرنامج التنفيذى للاتفاقية الثقافية المبرمة بين مصر واليابان وجامعة القاهرة وجامعة هيروشيما في مجال البحث العلمى والتدريب.

جانب من لقاء رئيس جامعة القاهرة
جانب من لقاء رئيس جامعة القاهرة

 

لقاء رئيس جامعة القاهرة
لقاء رئيس جامعة القاهرة

 


التعليم العالى

اخبار مصر

محمد الخشت

جامعة القاهرة

رئيس جامعة هيروشيما اليابانية



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