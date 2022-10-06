اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف فى حضور مؤتمر دار الإفتاء

الخميس، 06 أكتوبر 2022 12:27 م
رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف فى حضور مؤتمر دار الإفتاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في حضور مؤتمر دار الإفتاء المصرية الذى يعقد تحت عنوان: "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة"، والذي يتم افتتاحه يوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر الجارى.

وبدأت دار الإفتاء المصرية استعداداتها لعقد مؤتمرها العالمي السابع للإفتاء الذي تنظمه الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم سنويًّا، والذي سيعقد هذا العام في الفترة من 17-18 أكتوبر الجاري في القاهرة، برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور كبار المفتين والوزراء والعلماء من أكثر من 90 دولة حول العالم، كما يشهد المؤتمر مشاركةً عالية المستوى من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وعدد من الهيئات الدولية الأخرى؛ وذلك لمناقشة موضوع "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة".

وتتضمَّن فعاليات المؤتمر عقد مجموعة من الندوات وورش العمل والبرامج الخاصة بالتغيرات المناخية والبيئة وأهداف التنمية المستدامة؛ وذلك استعدادًا لقمة المناخ المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ بمصر.

كما سيتم خلال المؤتمر إطلاق العديد من المبادرات العالمية المهمة، والإعلان عن ميثاق إفتائي لمواجهة التغيرات المناخية، وتسليم جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائى.


الاوقاف

دار الإفتاء

مؤتمر دار الإفتاء

الفتوى

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

صفحة دار الإفتاء تطالب متابعيها بالتعليق بالصلاة على النبى احتفالا بالمولد النبوى

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 04:33 م

دار الإفتاء: شراء حلوى المولد النبوى والتهادى بها جائز شرعاً

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:39 م

دار الإفتاء تعلن تفاصيل مؤتمرها السنوى بحضور مفتي 90 دولة لمناقشة تغيرات المناخ

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:04 ص

دار الإفتاء تحسم الجدل: التبرع بالأعضاء بعد الوفاة حلال وصدقة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 08:00 ص

إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة.. دار الإفتاء تجيب

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:02 م

دار الإفتاء: التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم مشروع ولا يجوز إنكاره

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 11:31 م

دار الإفتاء: تهادى حلوى المولد النبوى الشريف بين الناس سُنةً حسنة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة