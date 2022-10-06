رئيس أوكرانيا: علينا الانتصار على روسيا لنمنعها من الوصول إلى وارسو أو براغ

كتب أحمد عرفة

قال فولوديمير زيلينسكى، رئيس أوكرانيا، إن علينا الانتصار على روسيا لنمنعها من الوصول إلى وارسو أو براغ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الغرض من إمداد واشنطن لكييف بأنظمة هيمارس هو إغراق أوكرانيا بالدم.

وأضاف زاخاروفا فى تصريحات أوردتها وكالة "تاس": "مع مرور كل أسبوع، يتم ضخ المزيد والمزيد من الأموال هناك، في المنطقة، لنظام كييف، لضمان عدم توقف الأعمال العدائية وموت المزيد من الناس، من أجل إغراق المنطقة بالدماء بأموال أمريكية لا يدعمها أى شيء في الولايات المتحدة، التى تجاوز دينها العام فى الآونة الأخيرة 31 تريليون دولار".