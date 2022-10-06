تضحيات وبطولات.. تعرف على دور رجال الشرطة فى حرب أكتوبر

كتب محمود عبد الراضى

مشاهد العزة والكرامة في نصر أكتوبر المجيد شارك فيها كثيرون، خلف قواتنا المسلحة الباسلة، منها جهاز الشرطة الذي قدم دورا وطنيا خلال هذه الحرب.

وفي هذا الإطار، يقول اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الشرطة كان لها دور بارز في حرب أكتوبر، حيث وضع اللواء ممدوح سالم وزير الداخلية ـ وقتها ـ خطة تأمين الجبهة الداخلية لخوض حرب أكتوبر بالتدريبات القتالية لسرايا الأمن المركزى وتشمل التدريب على عمليات الكمين والأغارة وتمييز طائرات العدو ومقاومة الهابطين بالمظلات والدوريات الجبلية والصحراوية، وقبل الحرب بأربعة ايام عقد اجتماع بالمسؤلين بمديريات الامن لوضع خطط ثابته لتأمين البلاد اذا اندلعت الحرب وكانت الأهمية لمدن القناة.

وأضاف "الشرقاوي" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، لن ينسى أحد موقف اللواء محى خفاجه مدير أمن السويس عندما اقترب العدو الاسرائيلى من مشارف مدينة السويس خلال الفتره من 15 أكتوبر وحتى 23 أكتوبر بالرغم من وقف اطلاق النيران طبقا للاتفاق الدولى حيث اخطره الرائد رفعت شتا مدير شرطة النجدة بالسويس بطلب العدو الاسرائيلى بضرورة حضور المحافظ ومدير الامن على سياره عليها علم ابيض لتسليم انفسهم للعدو الاسرائيلى وما معهم من سلاح هم وكل القوات المتواجده بالسويس ولجان المقاومة الشعبية خلال نصف ساعة ، والا سيتم ضرب مدينة السويس بالكامل بالطائرات الإسرائيلية، وهنا كلفه مدير الامن بالاتصال بـ نبوى اسماعيل مدير المكتب الفنى للواء ممدوح سالم وزير الداخلية وقتها، الذى كان رده بتكليف مدير الامن والمحافظ بمشاركة القوات ولجان المقاومة الشعبية بالدفاع عن مدينة السويس حتى أخر فرد، وهنا قام مدير الامن بفتح مخازن السلاح وتسليم افراد المقاومة الشعبية السلاح والوقوف جنبا الى جنب فى الدفاع والزود عن مدينة السويس ونجحوا فى ذلك ولم يتمكن العدو من دخولها.

وتابع: هذه الملحمة واحدة من ملاحم كثيرة ومتعددة قام بها رجال الشرطة البواسل وسطروا على جبين الوطن شعارهم الدائم النصر او الشهادة، فكل جندى وفرد وضابط كان يشكل ملحمة وانشودة وطنية تتناقلها الاجيال ليعلم القاصى والدانى.