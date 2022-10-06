بعد الغياب 45 سنة عن أقاربها.. ابنة سيدة الكرنك: "فرحانة إن احنا اتلمينا"

بني سويف : هاني فتحي

قالت كريمة رمضان محمد، حفيدة تحية عويس التى وجدت ابنتها المتغيبة منذ 45 عاما، إنها في الصف الأول الثانوي الأزهري، وتشعر بفرحة كبيرة لعثورها على أهلها في محافظة بنى سويف.



وأوضحت "كريمة" ابنة رضا المتغيبة عن والدتها منذ 45 سنة، أنها أول ما وصلت بني سويف كنت في حالة فرحة شديدة قائلة: "فرحانة إن احنا اتلمينا"، مشيرة إلى أنهم كانوا فاقدين الأمل في ذلك.



ولفتت كريمة، إلى أن والدتها كانت تحكي لهم أن لها أقارب وأسرة وعائلة وتغيبت عنهم وهي صغيرة في السن، وكنا نتذكر ذلك دائماً فى الأعياد والمناسبات.



يذكر أنه كانت قد قالت تحية عويس، بائعة من مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إنها عثرت على ابنتها المتغيبة منذ 45 عاما فى محافظة الأقصر، بعدما نشرت الابنة قصتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.



وأضافت تحية أنها فوجئت بأحد جيرانها أشرف يخبرها أن ابنتها رضا المتغيبة منذ 45 عاما عندما كانت فى عمر 7 أعوام ما زالت على قيد الحياة وموجودة فى محافظة الأقصر، موضحة أنها تواصلت مع ابنتها من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى على الإنترنت فيديو وصور وتأكدت أنها ابنتها رضا.